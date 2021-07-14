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ОАСК открыл производство по иску Тупицкого против КСУ

Автор: РБК-Украина

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Александра Тупицкого против Конституционного суда Украины. Он хочет отсудить более 900 тысяч гривен судейской зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Так, Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля Тупицкий подал в суд иск против КСУ.

Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означает его увольнение.

До этого его несколько месяцев отстраняли от должности, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.

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Конституционный суд УкраиныСудиск