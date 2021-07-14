ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького проти КСУ

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького проти Конституційного Суду України. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК .

Так, Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді КСУ в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року і зобов'язати КСУ виплатити його.

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін", - йдеться в повідомленні.