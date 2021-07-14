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ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького проти КСУ

Автор: РБК-Україна

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Олександра Тупицького проти Конституційного Суду України. Він хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Так, Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді КСУ в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року і зобов'язати КСУ виплатити його.

"Суд прийняв до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня Тупицький подав до суду позов проти КСУ.

Відзначимо, що в березні президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього його кілька місяців відсторонювали від посади, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

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Конституционный суд УкраиныСудиск