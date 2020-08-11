ОАСК начал рассмотрение дела о некомпетентности действующего состава НКРЭКУ

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В частности, ОАСК просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции", - сообщили в ОАСК.

Суд начал рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, соответствующий иск к НКРЭКУ поступил в ОАСК 4 августа.

Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре подписал закон о перезапуске НКРЭКУ.

До этого в конце октября, Зеленский провел кадровые изменения в НКРЭКУ и назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша временными членами регулятора на три месяца.