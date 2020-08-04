Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ

Полномочия четырех из семи членов не действительны
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий состав регулятора просят признать некомпетентрим.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.
"Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал закон о перезапуске НКРЭКУ.
Напомним, президент провел кадровые изменения в НКРЭКУ и назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша членами регулятора.