Суд просят признать некомпетентным действующий состав НКРЭКУ

Фото: НКРЭКУ (oask.gov.ua)

Полномочия четырех из семи членов не действительны

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Действующий состав регулятора просят признать некомпетентрим.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, что по его мнению, влечет определение всей НКРЭКУ такой, что не имеет соответствующей компетенции.

"Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский подписал закон о перезапуске НКРЭКУ.

Напомним, президент провел кадровые изменения в НКРЭКУ и назначил Алексея Магду, Валерия Тарасюка, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша членами регулятора.