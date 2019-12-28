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Зеленский подписал закон о перезапуске НКРЭКУ

Новости » Политика     28.12.2019 - 13:39
Зеленский подписал закон о перезапуске НКРЭКУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Комиссия сможет осуществлять свои полномочия с 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Национальной комиссии, которая осуществляет государственную политику в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Сообщается, что соответствующий закон был возвращен с подписью президента 27 декабря. Текст закона пока не опубликован в официальных изданиях.

Закон закрепляет за НКРЭКУ специальный статус постоянно действующего органа органом исполнительной власти, который создается Кабмином. Также документ с учетом запуска нового оптового рынка электроэнергии возлагает на комиссию полномочия по регулированию организации купли-продажи на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Назначать членов и руководителей комиссии будет правительство, а не президент. В комиссию войдут три человека от парламента и два от министерств, которые отвечают за энергетику, региональное развитие и ЖКХ.

Напомним, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал некоторые положения закона о НКРЭКУ неконституционными, однако разрешил ей работать до конца года до принятия нового закона.

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