В ОАЭ зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о двух новых подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Как сообщается, диагноз поставлен супружеской паре из Ирана.

По данным Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, инфицированными оказались 70-летний турист из Ирана и его 64-летняя жена. Состояние мужчины, отметили медики, нестабильно, он находится в реанимации.

Напомним, по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

Кроме того, в пятницу Италия сообщила о первой смерти от коронавируса в стране. Это уже второй летальный случай, связанный с коронавирусом, в Европе.

Добавим, что в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая сообщили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом. В четверг, 20 февраля, количество излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило количество инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.