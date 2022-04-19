ОАЭ стоят за попыткой взлома телефонов МИД Британии и канцелярии Джонсона, - The Daily Telegraph

Как выяснили специалисты британского комитета обороны, 7 июля 2020 года израильская шпионская программа использовалась оперативником в ОАЭ для заражения девайсов сотрудников на Даунинг-стрит.

Citizen Lab, базирующаяся в Университете Торонто, обнаружила, что в период с июля 2020 года по июнь 2021 года на телефоны МИД Британии было совершено по меньшей мере 5 атак со стороны оперативников, связанных со странами, считающимися союзниками Лондона.

Это произошло после того, как Борис Джонсон посетил ОАЭ в прошлом месяце, пытаясь убедить наследного принца Мохаммеда бен Заида аль-Найхана и Саудовскую Аравию добывать больше нефти и экспортировать ее в Великобританию.

Одна атака на министерство иностранных дел с использованием шпионского ПО Pegasus была связана с Индией.

Это произошло за несколько дней до встречи Бориса Джонсона с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По словам источника издания, советник Джонсона по национальной безопасности должен поднять этот вопрос со своими индийскими коллегами во время поездки.

ПО Pegasus, которое производится израильской компанией NSO Group и продается правительствам по всему миру для использования в шпионаже, часто не оставляет следов после себя.

Программное обеспечение может быть установлено на другие устройства с помощью всего лишь пропущенного звонка в WhatsApp и может собирать данные, включая сообщения и пароли, а также возможность активировать микрофоны без ведома пользователя.

Заражение устройства на Даунинг-стрит привело к тому, что Национальный центр кибербезопасности протестировал несколько телефонов, в том числе телефон Джонсона. В итоге агентство не смогло найти такое ПО.

Шпионская атака произошла на следующий день после того, как Британия впервые ввела санкции против трех саудовских чиновников, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Другие нарушения кибербезопасности телефонов в МИД страны были связаны с ОАЭ, Индией, Кипром и Иорданией.

Председатель Специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что такая шпионская деятельность предполагаемых союзников Великобритании означает, что "свод правил о том, что "культурно приемлемо" для шпионских агентств, возможно, придется переписать".