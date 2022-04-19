ОАЕ стоять за спробою злому телефонів МЗС Британії та канцелярії Джонсона, - The Daily Telegraph

Як з'ясували фахівці британського комітету оборони, 7 липня 2020 року ізраїльська шпигунська програма використовувалася оперативником в ОАЕ для зараження девайсів співробітників на Даунінг-стріт.

Citizen Lab, що базується в Університеті Торонто, виявила, що в період з липня 2020 року по червень 2021 року на телефони МЗС Британії було скоєно щонайменше 5 атак з боку оперативників, пов'язаних з країнами, що вважаються союзниками Лондона.

Це сталося після того, як Борис Джонсон відвідав ОАЕ минулого місяця, намагаючись переконати наслідного принца Мохаммеда бен Заїда аль-Найхана і Саудівську Аравію видобувати більше нафти та експортувати її до Британії.

Одна атака на Міністерство закордонних справ з використанням шпигунського ПЗ Pegasus була пов'язана з Індією.

Це сталося за кілька днів до зустрічі Бориса Джонсона з прем'єр-міністром країни Нарендрою моді.

За словами джерела видання, радник Джонсона з національної безпеки має підняти це питання зі своїми індійськими колегами під час поїздки.

ПЗ Pegasus, яке виробляється ізраїльською компанією NSO Group і продається урядам по всьому світу для використання в шпигунстві, часто не залишає слідів після себе.

Програмне забезпечення може бути встановлено на інші пристрої за допомогою всього лише пропущеного дзвінка в WhatsApp і може збирати дані, включаючи повідомлення і паролі, а також можливість активувати мікрофони без відома користувача.

Зараження пристрою на Даунінг-стріт призвело до того, що Національний центр кібербезпеки протестував кілька телефонів, у тому числі телефон Джонсона. У підсумку агентство не змогло знайти таке ПЗ.

Шпигунська атака сталася наступного дня після того, як Британія вперше ввела санкції проти трьох Саудівських чиновників, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Інші порушення кібербезпеки телефонів в МЗС країни були пов'язані з ОАЕ, Індією, Кіпром і Йорданією.

Голова Спеціального комітету з оборони Тобіас Еллвуд заявив, що така шпигунська діяльність передбачуваних союзників Великої Британії означає, що "звід правил про те, що "культурно прийнятно" для шпигунських агентств, можливо, доведеться переписати".