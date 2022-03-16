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Джонсон обсудит с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии экономическое давление на РФ

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Среда 16 марта 2022 06:30
Джонсон обсудит с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии экономическое давление на РФ Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершит однодневный визит в среду в Абу-Даби и Эр-Рияд, где обсудит с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии усиливающееся дипломатическое и экономическое давление на РФ из-за войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Такой визит Джонсона станет частью усилий Лондона по обеспечению скоординированных международных действий в отношении российского вторжения в Украину.

Глава британского правительства встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Заидом в ОАЭ, и с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияд.

Как ожидается, стороны обсудят усилия по повышению энергетической безопасности и снижению волатильности цен на энергоносители и продукты питания.

Так, Британия недавно объявила о поэтапном отказе от импорта российской нефти и нефтепродуктов к 2022 года, и о намерении правительства работать с компаниями, чтобы поддержать их в поиске альтернативных источников.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются крупными нефтедобывающими странами. ОАЭ недавно заявили, что хотят увеличить добычу нефти и будут поощрять картель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к увеличению поставок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ужесточит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт.

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Объединенные Арабские Эмираты Великобритания Саудовская Аравия Нефть Санкции против России Борис Джонсон Война России против Украины
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