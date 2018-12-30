В ОАЭ потерпел крушение вертолет, все погибли

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Вследствие аварии все члены экипажа погибли

В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) разбился вертолет, который перевозил спасательный отряд в рамках поисковой операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, вследствие крушения все члены экипажа погибли.

Вертолет перевозил спасательный отряд, проводивший поисково-спасательные операции в районе Джабал-Джи в эмирате Рас-Аль-Хайма.

Кроме того, о количестве людей, которые находились на борту воздушного судна во время аварии, информации нет.

После инцидента правоохранители начали расследование причин катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо, всего в результате инцидента погибли пять человек.

Сообщается, что вертолет с Алонсо на борту упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрасо, вертолет направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.

Как писало РБК-Украина, в Португалии в результате крушения медицинского вертолета погибли 4 человека. По данным местных СМИ, он летел при неблагоприятных погодных условиях, но причины крушения пока неизвестны.