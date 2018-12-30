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В ОАЕ зазнав аварії вертоліт, всі загинули

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 00:44
В ОАЕ зазнав аварії вертоліт, всі загинули
Ілюстративне фото (www.aa.com.tr)

Внаслідок аварії всі члени екіпажу загинули

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) розбився вертоліт, який перевозив рятувальний загін у рамках пошукової операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, внаслідок аварії всі члени екіпажу загинули.

Вертоліт перевозив рятувальний загін, який проводив пошуково-рятувальні операції в районі Джабал-Джі в еміраті Рас-Аль-Хайма.

Крім того, про кількість людей, які перебували на борту повітряного судна під час аварії, інформації немає.

Після інциденту правоохоронці почали розслідування причин катастрофи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці розбився вертоліт з губернатором штату Пуебла Мартою Ерікою Алонсо, всього в результаті інциденту загинули п'ятеро людей.

Повідомляється, що вертоліт з Алонсо на борту впав незабаром після зльоту. За словами міністра безпеки Альфонсо Дюрасо, вертоліт прямував в Мехіко і розбився в трьох милях від аеропорту Пуебла.

Як повідомляло РБК-Україна, в Португалії в результаті аварії медичного вертольота загинули 4 людини. За даними місцевих ЗМІ, він летів при несприятливих погодних умовах, але причини аварії поки невідомі.

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