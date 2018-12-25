ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Мексике разбился вертолет с губернатором одного из штатов

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 10:46
В Мексике разбился вертолет с губернатором одного из штатов
Фото: место падения вертолета (twitter.com/Andalalucha)

В результате катастрофы погибли пять человек

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо, всего в результате инцидента погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вертолет с Алонсо на борту упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрасо, вертолет направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.

В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии в результате крушения медицинского вертолета погибли 4 человека. По данным местных СМИ, он летел при неблагоприятных погодных условиях, но причины крушения пока неизвестны.

На прошлой неделе в Конго потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, погибли три члена экипажа - все граждане Российской Федерации. Согласно российским СМИ, самолет доставлял в регионы Конго материалы для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря.

 

В Украине запустили Единую систему авиабезопасности Порошенко рассчитывает на боевые вертолеты Airbus для ВСУ
Новости Украины крушениевертолетМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь