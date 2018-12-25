В Мексике разбился вертолет с губернатором одного из штатов

Фото: место падения вертолета (twitter.com/Andalalucha)

В результате катастрофы погибли пять человек

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо, всего в результате инцидента погибли пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что вертолет с Алонсо на борту упал вскоре после взлета. По словам министра безопасности Альфонсо Дюрасо, вертолет направлялся в Мехико и разбился в трех милях от аэропорта Пуэблы.

В результате катастрофы погибли губернатор Пуэблы, ее муж Рафаэль Морено, капитан вертолета Роберто Коуп и офицер Марко Антонио Тавера. Предполагается, что на борту находился еще один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии в результате крушения медицинского вертолета погибли 4 человека. По данным местных СМИ, он летел при неблагоприятных погодных условиях, но причины крушения пока неизвестны.

На прошлой неделе в Конго потерпел крушение грузовой самолет Ан-26, погибли три члена экипажа - все граждане Российской Федерации. Согласно российским СМИ, самолет доставлял в регионы Конго материалы для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря.