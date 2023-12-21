ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ОАЕ передадуть Україні партію автомобілів для медиків. Частина вже прибула (фото)

Четвер 21 грудня 2023 16:33
UA EN RU
ОАЕ передадуть Україні партію автомобілів для медиків. Частина вже прибула (фото) Фото: ОАЕ передадуть Україні партію автомобілів для медиків (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 50 евакуаційних автомобілів для медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Першу партію з 23 "швидких" уже доставлено в Україну", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що передані "швидкі" обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легенів.

Фото: Допомога від ОАЕ (facebook.com)

У них можна рятувати людину в разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що це саме те, що потрібно нашим медикам у тих складних умовах, у яких перебуває Україна.

Позиція ОАЕ щодо війни в Україні

ОАЕ прямо не засудили Росію за її вторгнення в Україну, займають умовно нейтральну позицію.

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський і його колега з ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян провели телефонну розмову. Одним із питань розмови стала гуманітарна допомога Україні.

Уже в листопаді Bloomberg писало, що російські фірми, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, потраплять під пильнішу увагу з боку місцевих банків. Причиною цього став тиск з боку США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Об'єднані Арабські Емірати Мінстерство охорони здоров'я України медицинская помощь
NEWS
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ