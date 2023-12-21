ОАЕ передадуть Україні партію автомобілів для медиків. Частина вже прибула (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Першу партію з 23 "швидких" уже доставлено в Україну", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що передані "швидкі" обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легенів.

Фото: Допомога від ОАЕ (facebook.com)

У них можна рятувати людину в разі кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, здійснювати загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що це саме те, що потрібно нашим медикам у тих складних умовах, у яких перебуває Україна.

Позиція ОАЕ щодо війни в Україні

ОАЕ прямо не засудили Росію за її вторгнення в Україну, займають умовно нейтральну позицію.

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський і його колега з ОАЕ Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян провели телефонну розмову. Одним із питань розмови стала гуманітарна допомога Україні.

Уже в листопаді Bloomberg писало, що російські фірми, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, потраплять під пильнішу увагу з боку місцевих банків. Причиною цього став тиск з боку США.