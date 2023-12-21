ОАЭ передадут Украине партию автомобилей для медиков. Часть уже прибыла (фото)
Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 50 эвакуационных автомобилей для медиков.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
"Первая партия из 23 "скорых" уже доставлена в Украину", - говорится в материале.
Отмечается, что переданные "скорые" оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.
Фото: Помощь от ОАЭ (facebook.com)
В них можно спасать человека в случае кардиогенного шока, оказывать помощь при родах, проводить реанимацию пациентов, осуществлять общее обезболивание, первичную хирургическую обработку ран.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что это именно то, что нужно нашим медикам в тех сложных условиях, в которых находится Украина.
Позиция ОАЭ по поводу войны в Украине
ОАЭ прямо не осудили Россию за ее вторжение в Украину, занимают условно нейтральную позицию.
В конце октября президент Украины Владимир Зеленский и его коллега по ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нагаян провели телефонный разговор. Одним из вопросов разговора стала гуманитарная помощь Украине.
Уже в ноябре Bloomberg писало, что базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах российские фирмы попадут под пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной тому стало давление со стороны США.
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