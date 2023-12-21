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ОАЭ передадут Украине партию автомобилей для медиков. Часть уже прибыла (фото)

Четверг 21 декабря 2023 16:33
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ОАЭ передадут Украине партию автомобилей для медиков. Часть уже прибыла (фото) Фото: ОАЭ передадут Украине партию автомобилей для медиков (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 50 эвакуационных автомобилей для медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Первая партия из 23 "скорых" уже доставлена в Украину", - говорится в материале.

Отмечается, что переданные "скорые" оборудованы кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Фото: Помощь от ОАЭ (facebook.com)

В них можно спасать человека в случае кардиогенного шока, оказывать помощь при родах, проводить реанимацию пациентов, осуществлять общее обезболивание, первичную хирургическую обработку ран.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что это именно то, что нужно нашим медикам в тех сложных условиях, в которых находится Украина.

Позиция ОАЭ по поводу войны в Украине

ОАЭ прямо не осудили Россию за ее вторжение в Украину, занимают условно нейтральную позицию.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский и его коллега по ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нагаян провели телефонный разговор. Одним из вопросов разговора стала гуманитарная помощь Украине.

Уже в ноябре Bloomberg писало, что базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах российские фирмы попадут под пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной тому стало давление со стороны США.

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Объединенные Арабские Эмираты Министерство здравоохранения Украины медицинская помощь
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