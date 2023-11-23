ОАЕ під тиском США посилюють контроль над фінансовими потоками РФ, - Bloomberg

Російські фірми, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, потраплять під пильнішу увагу з боку місцевих банків. Причиною цього став тиск з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"ОАЕ залучили потік російських грошей у перший рік після того, як російський диктатор Володимир Путін напав на Україну, і компанії швидко і легко зорієнтувалися в банківських операціях", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що цей процес поступово стає дедалі важчим, відмови стають дедалі поширенішими, оскільки ОАЕ виявляють меншу схильність до ризику, пов'язаного з санкціями, і прагнуть вийти з так званого сірого списку.

Зазначається, що грошові перекази - чи то для компаній, що репатріюють кошти в Росію, чи то для тих, хто переказує готівку в третю країну, - також стали об'єктом суворішого контролю і тепер займають більше часу. Деякі банки вимагають додаткову документацію та іноді блокують кошти, намагаючись обґрунтувати переказ або ставлячи під сумнів походження грошей.

США посилили тиск на ОАЕ

Останніми місяцями чиновники прагнули усунути очевидні прогалини в дотриманні санкцій, оскільки ОАЕ прагнуть вилучити зі списку юрисдикцій, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, групи, що прагне боротися з глобальним відмиванням грошей.

Тим часом США, Велика Британія та Європейський союз посилили тиск на чиновників Еміратів з метою боротьби з незаконними потоками та закриття каналів, які використовуються Москвою для обходу торгових санкцій і фінансування військової машини Кремля.

"Цього місяця адміністрація Джо Байдена "завдала удару" по декількох судноплавних компаніях в ОАЕ, що є частиною боротьби з недотриманням граничного рівня цін на нафту", - пише Bloomberg.

Що про це говорять в уряді ОАЕ

Представник ОАЕ заявив, що країна надзвичайно серйозно ставиться до своєї ролі в захисті цілісності світової фінансової системи.

"Збільшені ресурси і досвід, які ми задіяли, підкріплюють постійну прихильність ОАЕ боротьбі з економічною злочинністю і руйнуванню незаконних мереж як усередині країни, так і за кордоном", - сказав чиновник.

Державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді заявив, що в рамках розслідувань FATF банки ОАЕ запитують додаткову інформацію у нинішніх і потенційних клієнтів, включно з конкретними перевірками, пов'язаними із санкційними списками.

Ставлення ОАЕ до санкцій проти Росії

Країна не запровадила обмежень проти РФ, проте намагається прямо не допомагати Кремлю обходити чинні санкції США, ЄС і Британії.

Наприкінці вересня Bloomberg писало, що Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортного контролю, який може завдати шкоди військовій машині Росії.

Уже на початку листопада ЗМІ повідомляли, що Об'єднані Арабські Емірати найближчим часом обмежать експорт товарів подвійного призначення в Росію.