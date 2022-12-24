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ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів, половина вже в дорозі

Фото: ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Об'єднані Арабські Емірати надсилають близько 2500 генераторів в Україну. Допомога включає бензинові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат кожен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство WAM.

Державний міністр міжнародного співробітництва Рим бинт Ібрагім Аль-Хашімі заявила, що ця допомога Україні походить з віри ОАЕ у важливість людської солідарності, особливо у разі війни, і є частиною постійних зусиль країни щодо пом'якшення гуманітарних наслідків.

Сьогодні ОАЕ доставлять близько 1200 побутових генераторів до столиці Польщі, Варшави, а решту генераторів передадуть до січня. Ця підтримка здійснюється в рамках гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн. доларів, виділеної ОАЕ Україні.

Раніше ОАЕ спорядила вісім літаків із 360 тоннами продовольства, медичної допомоги та машинами швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.

Нагадаємо, що Об'єднані Арабські Емірати та Україна оголосили про свій наміррозпочати переговори щодо двосторонньої торгової угоди, яка, як очікується, буде укладена до середини наступного року.

Також ми писали, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні вже понад тисячу електричних генераторів на тлі масових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Об'єднані Арабські Еміратигенераторенергетики