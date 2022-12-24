ОАЭ передадут Украине 2500 генераторов, половина уже в пути

Объединенные Арабские Эмираты отправляют около 2500 генераторов в Украину. Помощь включает бензиновые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство WAM.
Государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими заявила, что эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае войны, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий.
Сегодня ОАЭ доставят около 1200 бытовых генераторов в столицу Польши, Варшаву, а остальные генераторы передадут к январю. Эта поддержка осуществляется в рамках гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов, выделенной ОАЭ Украине.
Ранее ОАЭ снарядила восемь самолетов с 360 тоннами продовольствия, медицинской помощи и машинами скорой помощи для украинских беженцев в Польше, Молдове и Болгарии.
Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты и Украина объявили о своем намерении начать переговоры по двустороннему торговому соглашению, которое, как ожидается, будет заключено к середине следующего года.
Также мы писали, что страны-члены Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов на фоне массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.
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