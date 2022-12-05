Україна планує укласти з ОАЕ довгострокову торговельну угоду

Об'єднані Арабські Емірати та Україна оголосили про свій намір розпочати переговори щодо двосторонньої торгової угоди, яка, як очікується, буде укладена до середини наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді та міністр економіки України Юлія Свириденко 5 грудня підписали спільну заяву про переговори щодо укладання Всеосяжної угоди про економічне партнерство (CEPA), повідомило міністерство економіки ОАЕ.

Це буде перша така угода ОАЕ з Україною після торгових та інвестиційних зобов'язань на суму понад 3 млрд доларів, зроблених під час візиту президента України Володимира Зеленського до держави Перської затоки у лютому 2021 року.

"Для нас Україна є ключовим торговим партнером. Зростання та інвестиційний потенціал були високими перед усією геополітичною ситуацією; ми думаємо, що настав час рухатися вперед", - сказав державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль Зейуді.

За даними міністерства ОАЕ, нафтова торгівля між ОАЕ та Україною у 2021 році склала трохи більше 900 млн доларів, що майже на 29% більше, ніж минулого року.

Переговори, швидше за все, будуть зосереджені на можливостях розширення торгівлі у сфері послуг та продовольчої безпеки, де ОАЕ виступає як торговий центр. Україна є великим постачальником зерна Близького Сходу.

У заяві міністерства йдеться, що CEPA з Україною відкриє доступ до нових ринків в Азії, Африці та Близькому Сході для української сільськогосподарської та промислової продукції.

"Це принесе додаткову користь не лише ОАЕ, а й Україні", - сказав Аль-Зейуді.

Цього року ОАЕ підписали угоди про вільну торгівлю з Індією, Ізраїлем та Індонезією, прагнучи зміцнити свої позиції як глобальний торговий та логістичний центр в умовах зростаючої конкуренції з боку Саудівської Аравії.