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ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 09:53
ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

В помощи будут комбинезоны, маски и санитайзеры

Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в помощи будут комбинезоны, маски и санитайзеры.

"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Эта гуманитарная помощь включает комбинезоны, медхалаты, перчатки, бахилы, маски и санитайзеры. Вчера мы до двух часов утра занимались вопросом этого рейса, чтобы он сегодня состоялся", - заявил Кулеба.

Напомним, 8 апреля в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщалось ранее, утром из киевского аэропорта "Жуляны" в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Подчеркнем, что в Италии на принудительном карантине из-за коронавіруса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся десятки украинцев.

РБК-Украина ранее сообщало, что Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыГуманитарная помощьДмитрий КулебаКоронавирус
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