ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 09:53
ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з коронавірусом
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

У допомозі будуть комбінезони, маски та санітайзери

Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у допомозі будуть комбінезони, маски та санітайзери.

"Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Ця гуманітарна допомога включає комбінезони, медхалати, рукавички, бахили, маски та санітайзери. Вчора ми до другої години ранку займались питанням цього рейсу, щоб він сьогодні відбувся", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, 8 квітня в Італію прилетів український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, вранці з київського аеропорту "Жуляни" в Рим вилетів літак з дезінфікуючими рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам в боротьбі з коронавірусом. Поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом президента України Володимира Зеленського.

Підкреслимо, що в Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивної терапії перебувають десятки українців.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Італія стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі.

Повернутись в Україну хочуть майже 9 тисяч громадян, - МЗС Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 10 квітня
Новини України Об'єднані Арабські ЕміратиГуманітарна допомогаДмитро КулебаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся