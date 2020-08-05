В ОАЭ масштабный пожар на одном из рынков, эвакуировали ближайшую больницу

Рынок является популярной локацией Аджмана
В эмирате Аджман Объединенных Арабских Эмиратов загорелся один из популярных городских рынков. Из-за огромных клубов дыма эвакуировали расположенную рядом больницу.
Об этом сообщает Arabnews.
Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву).
Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Спасательные службы и пожарные пока безуспешно пытаются справиться с огнем.
На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. Спасатели эвакуировали близлежащую больницу в качестве меры предосторожности из-за непосредственной близости от бушующего пожара.
#BREAKING A fire has broke out for in the Ajman market, UAE fire services and civil defense teams are trying to control it #UAE @no_itsmyturn @AuroraIntel pic.twitter.com/c3KLfwRzre— Connor (@_Kapkan) August 5, 2020
A large fire has broke out in the #Ajman market, located in the United Arab Emirates #UAEpic.twitter.com/g8ACVm9wPe— ʙɪɢ ᴡɪʟʟ (@WillontheRadio) August 5, 2020
As night falls, fire crews are struggling to put out the market fire in Ajman, UAE. No word on the cause yet. pic.twitter.com/VlJYnqSpP6— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020
О жертвах или раненых в результате пожара, а также об ущербе пока не сообщается.
Напомним, накануне два мощных взрыва повредили половину инфраструктуры столицы Ливана - Бейрута.
По последним данным, вследствие взрывов в Бейруте ранения получили около 5 тысяч человек, погибших около 150.
Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.