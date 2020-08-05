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В ОАЭ масштабный пожар на одном из рынков, эвакуировали ближайшую больницу

Аджман, Среда 05 августа 2020 20:10
В ОАЭ масштабный пожар на одном из рынков, эвакуировали ближайшую больницу
Фото: масштабный пожар в Аджмане (twitter com OutageAlert2020)
Автор: Роман Калиниченко

Рынок является популярной локацией Аджмана

В эмирате Аджман Объединенных Арабских Эмиратов загорелся один из популярных городских рынков. Из-за огромных клубов дыма эвакуировали расположенную рядом больницу.

Об этом сообщает Arabnews.

Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву).

Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Спасательные службы и пожарные пока безуспешно пытаются справиться с огнем.

На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. Спасатели эвакуировали близлежащую больницу в качестве меры предосторожности из-за непосредственной близости от бушующего пожара.

О жертвах или раненых в результате пожара, а также об ущербе пока не сообщается.

Напомним, накануне два мощных взрыва повредили половину инфраструктуры столицы Ливана - Бейрута.

По последним данным, вследствие взрывов в Бейруте ранения получили около 5 тысяч человек, погибших около 150.

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.

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