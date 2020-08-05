В ОАЭ масштабный пожар на одном из рынков, эвакуировали ближайшую больницу

Фото: масштабный пожар в Аджмане (twitter com OutageAlert2020)

Рынок является популярной локацией Аджмана

В эмирате Аджман Объединенных Арабских Эмиратов загорелся один из популярных городских рынков. Из-за огромных клубов дыма эвакуировали расположенную рядом больницу.

Об этом сообщает Arabnews.

Пожар начался в новом промышленном районе Аджмана около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву).

Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Спасательные службы и пожарные пока безуспешно пытаются справиться с огнем.

На видео очевидцев видны огромные масштабы пожара, над городом поднимаются густые клубы черного дыма. Спасатели эвакуировали близлежащую больницу в качестве меры предосторожности из-за непосредственной близости от бушующего пожара.

#BREAKING A fire has broke out for in the Ajman market, UAE fire services and civil defense teams are trying to control it #UAE @no_itsmyturn @AuroraIntel pic.twitter.com/c3KLfwRzre — Connor (@_Kapkan) August 5, 2020

A large fire has broke out in the #Ajman market, located in the United Arab Emirates #UAEpic.twitter.com/g8ACVm9wPe — ʙɪɢ ᴡɪʟʟ (@WillontheRadio) August 5, 2020

As night falls, fire crews are struggling to put out the market fire in Ajman, UAE. No word on the cause yet. pic.twitter.com/VlJYnqSpP6 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020

О жертвах или раненых в результате пожара, а также об ущербе пока не сообщается.

Напомним, накануне два мощных взрыва повредили половину инфраструктуры столицы Ливана - Бейрута.

По последним данным, вследствие взрывов в Бейруте ранения получили около 5 тысяч человек, погибших около 150.

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.