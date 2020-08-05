В ОАЕ масштабна пожежа на одному з ринків, евакуювали найближчу лікарню

Фото: масштабна пожежа в Аджмані (twitter com OutageAlert2020)

Ринок є одним із популярних локацій у Аджмані

В еміраті Аджман Об'єднаних Арабських Еміратів загорівся один з популярних міських ринків. Через величезні клуби диму евакуювали розташовану поруч лікарню.

Про це повідомляє Arabnews.

Пожежа почалася в новому промисловому районі Аджмана близько 18:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).

Ринок є однією з найпопулярніших локацій Аджмана, сюди з'їжджаються люди з усієї країни. Рятувальні служби та пожежники поки безуспішно намагаються впоратися з вогнем.

На відео очевидців видно величезні масштаби пожежі, над містом підіймаються густі клуби чорного диму. Рятувальники евакуювали лікарню в якості запобіжного заходу через безпосередній близькості від пожежі.

#BREAKING A fire has broke out for in the Ajman market, UAE fire services and civil defense teams are trying to control it #UAE @no_itsmyturn @AuroraIntel pic.twitter.com/c3KLfwRzre — Connor (@_Kapkan) August 5, 2020

A large fire has broke out in the #Ajman market, located in the United Arab Emirates #UAEpic.twitter.com/g8ACVm9wPe — ʙɪɢ ᴡɪʟʟ (@WillontheRadio) August 5, 2020

As night falls, fire crews are struggling to put out the market fire in Ajman, UAE. No word on the cause yet. pic.twitter.com/VlJYnqSpP6 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 5, 2020

Про жертви або поранених в результаті пожежі, а також про збитки поки не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні два потужні вибухи пошкодили половину інфраструктури столиці Лівану - Бейрута.

За останніми даними, внаслідок вибухів у Бейруті поранення отримали близько 5 тисяч осіб, загиблих близько 150.

Влада Лівану оголосила Бейрут "містом-лихом". У Бейруті також ввели режим надзвичайного стану.