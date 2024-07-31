ОАЕ є головним посередником у поверненні українських полонених, - Лубінець

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) є головним посередником у поверненні українців з російського полону.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він зазначив, що зараз основний партнер по поверненню українських полонених є саме ОАЕ.
"Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів цієї країни", - сказав омбудсмен.
Крім того, Україна обговорює з дипломатами ОАЕ направлення гуманітарного конвою, щоб кожен український військовополонений зміг отримати речі, засоби особистої гігієни та медикаменти. Проте, поки що сторони "не зійшлись в погодженні" з РФ.
Лубінець додав, що є й інші країни, які допомагають Україні повернути своїх військових, але ОАЕ станом на зараз є найбільш ефективними.
Нагадаємо, що за словами Лубінця, Україна почала отримувати від РФ деяку інформацію про своїх полонених.
"Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони про полонених. Ми під час останнього обміну обмінялися листівками. Ми разом із російською контрвізаві провели одночасно опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. У присутності моїх співробітників російські представники почули слова подяки", - розповів Лубінець.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня Україна повернула з російського полону 95 захисників. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.
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