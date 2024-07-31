ОАЭ является главным посредником возвращения украинских пленных, - Лубинец

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются главным посредником в возвращении украинцев из российского плена.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Он отметил, что сейчас основной партнер по возвращению украинских пленных именно ОАЭ.
"Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили при посредничестве дипломатов этой страны", - сказал омбудсмен.
Кроме того, Украина обсуждает с дипломатами ОАЭ направление гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный смог получить вещи, средства личной гигиены и медикаменты. Однако пока стороны "не сошлись в согласовании" с РФ.
Лубинец добавил, что есть и другие страны, которые помогают Украине вернуть своих военных, но ОАЭ на сегодняшний день являются наиболее эффективными.
Напомним, что по словам Лубинца, Украина начала получать от РФ некоторую информацию о своих пленных.
"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны о пленных. Мы во время последнего обмена обменялись листовками. Мы вместе с российской контрвизави провели одновременно опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности", - рассказал Лубинец.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля Украина вернула из российского плена 95 защитников. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.
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