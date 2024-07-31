ОАЭ является главным посредником возвращения украинских пленных, - Лубинец

Он отметил, что сейчас основной партнер по возвращению украинских пленных именно ОАЭ.

"Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили при посредничестве дипломатов этой страны", - сказал омбудсмен.

Кроме того, Украина обсуждает с дипломатами ОАЭ направление гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный смог получить вещи, средства личной гигиены и медикаменты. Однако пока стороны "не сошлись в согласовании" с РФ.

Лубинец добавил, что есть и другие страны, которые помогают Украине вернуть своих военных, но ОАЭ на сегодняшний день являются наиболее эффективными.