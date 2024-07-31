RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОАЭ является главным посредником возвращения украинских пленных, - Лубинец

Фото: уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются главным посредником в возвращении украинцев из российского плена.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он отметил, что сейчас основной партнер по возвращению украинских пленных именно ОАЭ.

"Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили при посредничестве дипломатов этой страны", - сказал омбудсмен.

Кроме того, Украина обсуждает с дипломатами ОАЭ направление гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный смог получить вещи, средства личной гигиены и медикаменты. Однако пока стороны "не сошлись в согласовании" с РФ.

Лубинец добавил, что есть и другие страны, которые помогают Украине вернуть своих военных, но ОАЭ на сегодняшний день являются наиболее эффективными.

Напомним, что по словам Лубинца, Украина начала получать от РФ некоторую информацию о своих пленных.

"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны о пленных. Мы во время последнего обмена обменялись листовками. Мы вместе с российской контрвизави провели одновременно опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности", - рассказал Лубинец.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля Украина вернула из российского плена 95 защитников. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыВойна в Украине