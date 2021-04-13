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Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в скандальной фотосессии

Автор: Анастасия Рокитна

Власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. У одной из украинок диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Еще одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления, отметил Николенко.

"Вечером 12 апреля власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии", - сообщил он.

Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний, сообщил дипломат.

"Кроме депортации, им грозил немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев", - отметил Николенко.

Напомним, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины.

Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

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