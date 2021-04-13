Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в скандальной фотосессии

Еще одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления, отметил Николенко.

"Вечером 12 апреля власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии", - сообщил он.

Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний, сообщил дипломат.

"Кроме депортации, им грозил немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев", - отметил Николенко.