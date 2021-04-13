Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в скандальной фотосессии

Власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. У одной из украинок диагностировали коронавирус.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Еще одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления, отметил Николенко.
"Вечером 12 апреля власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии", - сообщил он.
Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний, сообщил дипломат.
"Кроме депортации, им грозил немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев", - отметил Николенко.
Напомним, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины.
Ранее сообщалось, что украинки были среди других девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.