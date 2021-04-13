З ОАЕ депортували 11 українок за участь в скандальній фотосесії

Ще одна українка, у якої був діагностований COVID-19, буде депортована після одужання, зазначив Ніколенко.

"Ввечері 12 квітня влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії", - повідомив він.

Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань, повідомив дипломат.

"Окрім депортації, їм загрожував чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців", - зазначив Ніколенко.