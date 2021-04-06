В Дубае задержали 12 украинок. Им грозят штрафы и депортация
Полиция Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) задержала 12 гражданок Украины, а не 11, как сообщалось ранее. Им грозят штрафы и депортация.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, сегодня украинок посетил консул. Условия содержания девушек в следственном изоляторе приемлемы, их обеспечили едой и медицинским наблюдением.
Местные правоохранители подтвердили, что причиной задержания стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
"В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил Николенко.
Напомним, ранее сообщалось, что украинки были в числе остальных девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.
Позже были опубликованы имена задержанных.