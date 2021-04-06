ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Дубае задержали 12 украинок. Им грозят штрафы и депортация

Новина українською → Дубай, Вторник 06 апреля 2021 17:04
В Дубае задержали 12 украинок. Им грозят штрафы и депортация Фото: МИД Украины поддерживает связь с задержанными в Дубае (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) задержала 12 гражданок Украины, а не 11, как сообщалось ранее. Им грозят штрафы и депортация.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сегодня украинок посетил консул. Условия содержания девушек в следственном изоляторе приемлемы, их обеспечили едой и медицинским наблюдением.

Местные правоохранители подтвердили, что причиной задержания стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

"В соответствии с законодательством ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией", - отметил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинки были в числе остальных девушек, которых задержали за откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов в Дубае. Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях начали распространяться фото и видео с этой фотосессии.

Позже были опубликованы имена задержанных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия МИД Украины Дубай Задержание
NEWS
Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова
Проекта подозрения Медведчуку еще нет, - Венедиктова
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году