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В ОАЭ в 2021 году запустят украиноязычные аудиогиды

Новина українською → ОАЭ, Понедельник 15 февраля 2021 07:12
В ОАЭ в 2021 году запустят украиноязычные аудиогиды Фото: Елена и Владимир Зеленские в ОАЭ (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Даша Харченко

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о запуске украиноязычных аудиогидов в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, в мечети шейха Заида.

Об этом она написала в своем Facebook.

Внедрить украинские аудиогиды в ОАЭ планируют уже в 2021 году.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - сказала Зеленская.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двусторонних документов. Они направлены на развитие отношений между странами.

Ранее РБК-Украина писало, что ОАЭ признали водительские права Украины.

Также сообщалось, что Украина и ОАЭ могут увеличить товарооборот между странами в несколько раз в ближайшие пять лет.

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Новости Украины Общество Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская
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