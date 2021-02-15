В ОАЭ в 2021 году запустят украиноязычные аудиогиды
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о запуске украиноязычных аудиогидов в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, в мечети шейха Заида.
Об этом она написала в своем Facebook.
Внедрить украинские аудиогиды в ОАЭ планируют уже в 2021 году.
"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - сказала Зеленская.
Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двусторонних документов. Они направлены на развитие отношений между странами.
Ранее РБК-Украина писало, что ОАЭ признали водительские права Украины.
Также сообщалось, что Украина и ОАЭ могут увеличить товарооборот между странами в несколько раз в ближайшие пять лет.