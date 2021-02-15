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В ОАЕ у 2021 році запустять україномовні аудіогіди

Новость на русском → ОАЕ, Понеділок 15 лютого 2021 07:12
В ОАЕ у 2021 році запустять україномовні аудіогіди Фото: Олена і Володимир Зеленские в ОАЕ (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Даша Харченко

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про запуск україномовних аудіогідів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, в мечеті шейха Заїда.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Запровадити українські аудіогіди в ОАЕ планують вже у 2021 році.

"У цьому році ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі і одну з найбільших мечетей світу - Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам'яток", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ході візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав ряд двосторонніх документів. Вони спрямовані на розвиток відносин між країнами.

Раніше РБК-Україна писало, що ОАЕ визнали водійські права України.

Також повідомлялося, що Україна і ОАЕ можуть збільшити товарообіг між країнами в кілька разів у найближчі п'ять років.

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