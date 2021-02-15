В ОАЕ у 2021 році запустять україномовні аудіогіди
Перша леді України Олена Зеленська повідомила про запуск україномовних аудіогідів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, в мечеті шейха Заїда.
Про це вона написала у своєму Facebook.
Запровадити українські аудіогіди в ОАЕ планують вже у 2021 році.
"У цьому році ми плануємо розширити географію україномовних аудіогідів і на ОАЕ. Тому я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі і одну з найбільших мечетей світу - Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом розпочати роботу над аудіогідами для цих культурних пам'яток", - сказала Зеленська.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ході візиту в Об'єднані Арабські Емірати підписав ряд двосторонніх документів. Вони спрямовані на розвиток відносин між країнами.
Раніше РБК-Україна писало, що ОАЕ визнали водійські права України.
Також повідомлялося, що Україна і ОАЕ можуть збільшити товарообіг між країнами в кілька разів у найближчі п'ять років.