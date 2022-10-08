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У Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан: названо причину

Фото: у Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс оголосив надзвичайний стан через кризову ситуацію, яка спричинена напливом мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

З вересня до міста прибуває в середньому від п'яти до шести автобусів щодня. За словами мера, кожна п'ята людина у міській системі притулків наразі є прохачем притулку.

За його словами, багато хто з прибулих - це сім'ї з дітьми шкільного віку, які потребують серйозної медичної допомоги. Очікується, що приплив мігрантів коштуватиме Нью-Йорку 1 мільярд доларів, і мер закликає до федерального та державного фінансування, щоб допомогти з витратами.

Раніше ми писали, що в Нью-Йорку до Дня Незалежності України одне з перехресть було перейменовано на Український Шлях.

Також повідомлялося, що США нададуть Україні 55 млн доларів для підготовки до зими. Фінансова допомога буде спрямована на ремонт, а також технічне обслуговування труб та обладнання, що постачає газ.

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