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В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение: названа причина

Фото: в Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за кризисной ситуации, которая вызвана наплывом мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

С сентября в город прибывает в среднем от пяти до шести автобусов каждый день. По словам мэра, каждый пятый человек в городской системе приютов в настоящее время является просителем убежища.

По его словам, многие из прибывших - это семьи с детьми школьного возраста, которые нуждаются в серьезной медицинской помощи. Ожидается, что приток мигрантов обойдется Нью-Йорку в 1 миллиард долларов, и мэр призывает к федеральному и государственному финансированию, чтобы помочь с расходами.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке ко Дню Независимости Украины один из перекрестков был переименован в Украинский Путь.

Также сообщалось, что США предоставят Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме. Финансовая помощь будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ.

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