У Нью-Йорку запровадили надзвичайний стан: названо причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

З вересня до міста прибуває в середньому від п'яти до шести автобусів щодня. За словами мера, кожна п'ята людина у міській системі притулків наразі є прохачем притулку.

За його словами, багато хто з прибулих - це сім'ї з дітьми шкільного віку, які потребують серйозної медичної допомоги. Очікується, що приплив мігрантів коштуватиме Нью-Йорку 1 мільярд доларів, і мер закликає до федерального та державного фінансування, щоб допомогти з витратами.