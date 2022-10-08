В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение: названа причина

С сентября в город прибывает в среднем от пяти до шести автобусов каждый день. По словам мэра, каждый пятый человек в городской системе приютов в настоящее время является просителем убежища.

По его словам, многие из прибывших - это семьи с детьми школьного возраста, которые нуждаются в серьезной медицинской помощи. Ожидается, что приток мигрантов обойдется Нью-Йорку в 1 миллиард долларов, и мэр призывает к федеральному и государственному финансированию, чтобы помочь с расходами.