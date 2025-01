У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу, щонайменше десятеро поранених

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі ніхто, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

#BREAKING



The number of shot is 13 now at Amazura nightclub in Queens, NYC. 3 people are critically injured.



Police are searching for an Grey Infiniti with NJ plates



This is not the first shooting at the club.. it’s been closed temporarily before due to violence in the club. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih