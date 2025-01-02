В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба, по меньшей мере десяток раненых
Возле ночного клуба Amazura города Нью-Йорк, Соединенные штаты Америки (США), произошла массовая стрельба. По меньшей мере десять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Выстрелы раздались возле зала Amazura около 23:20 (06:20 по киевскому времени).
По меньшей мере три человека, которые получили ранения, обратились за помощью в местную больницу. Согласно данным правоохранителей, еще несколько человек были госпитализированы, но пока никто, кто попал в больницу, не находится в критическом состоянии.
#BREAKING- Breaking News and Intel Брайана (@intelFromBrian) 2 января 2025 года
Число раненых сейчас 13 в ночном клубе Amazura в Квинсе, Нью-Йорк. 3 человека ранены в критическом состоянии.
Полиция разыскивает серый Infiniti с номерами NJ
Это не первая стрельба в клубе...до этого он был временно закрыт из-за насилия в клубе. pic.twitter.com/lILxqjl0Ih
"Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что полиция разыскивает серый седан в связи со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", - пишет издание.
#BREAKINGNEWS Массовая стрельба в ночном клубе Queens New York. 11 человек были застрелены. Приготовьтесь, так как это нарушение и информация все еще распространяется. pic.twitter.com/KHsDm0kWBT- Ford News (@FordJohnathan5) 2 января 2025 г.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Новом Орлеане, США, автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года, в результате чего погибли десять человек и многие получили ранения.
Тем временем в в Лас-Вегасе у входа в отель Trump International Hotel Las Vegas взорвался Cybertruck. Миллиардер Илон Маск, в свою очередь, предположил, что инцидент мог быть терактом.
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