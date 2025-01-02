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В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба, по меньшей мере десяток раненых

Четверг 02 января 2025 08:48
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В Нью-Йорке произошла стрельба возле ночного клуба, по меньшей мере десяток раненых Иллюстративное фото: в Нью-Йорке произошла стрельба в ночном клубе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Возле ночного клуба Amazura города Нью-Йорк, Соединенные штаты Америки (США), произошла массовая стрельба. По меньшей мере десять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Выстрелы раздались возле зала Amazura около 23:20 (06:20 по киевскому времени).

По меньшей мере три человека, которые получили ранения, обратились за помощью в местную больницу. Согласно данным правоохранителей, еще несколько человек были госпитализированы, но пока никто, кто попал в больницу, не находится в критическом состоянии.

"Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что полиция разыскивает серый седан в связи со стрельбой, но подозреваемые пока не установлены", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Новом Орлеане, США, автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года, в результате чего погибли десять человек и многие получили ранения.

Тем временем в в Лас-Вегасе у входа в отель Trump International Hotel Las Vegas взорвался Cybertruck. Миллиардер Илон Маск, в свою очередь, предположил, что инцидент мог быть терактом.

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Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк
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