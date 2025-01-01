В США автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року, багато жертв

У Новому Орлеані, Сполучені Штати Америки (США), автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десятеро людей загинули, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише ABC News, правоохоронці стверджують, що наїзд на натовп ймовірно був навмисним, але водія наразі не затримано.

Усіх постраждалих було госпіталізовано до п'яти лікарень Нового Орлеану.

Наразі на місці подій працюють рятувальники й представники влади. Інші ж подробиці щодо ситуації поки що невідомі.

"Жахливий акт насильства стався на Бурбон-стріт сьогодні вранці... Я закликаю всіх, хто перебуває поблизу місця події, уникати цього району", - написав Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі у своєму Twitter-акаунті.

Один з очевидців розповів, що під час інциденту також чув постріли.

Тим часом міський голова Нового Орлеану Латой Катрелл назвав сьогоднішній випадок "терористичною атакою".