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В Мексике разбился российский вертолет Ми-17

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 07:21
В Мексике разбился российский вертолет Ми-17
Фото: вертолет Ми-17 (из открытых источников)

Информацию о жертвах или пострадавших не разглашают

В Мексике разбился российский вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВМФ Мексики в Twitter.

Как сообщается, авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Причины катастрофы, а также информация о жертвах или пострадавших официально не разглашается.

В Мексике разбился российский вертолет Ми-17

Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

По данным издания El Universal, на борту вертолета находились 7 человек.

Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина разбился штурмовик AV-8B Harrier 2-й воздушной эскадрильи Корпуса морской пехоты США. Пилот смог успешно катапультироваться. Его доставили в медицинский центр East Carolina в Нью-Берне для дальнейшего обследования.

Как сообщало РБК-Украина, в Иране в результате авиакатастрофы спасательного вертолета погибли пятеро людей. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария. Жертвами катастрофы стали трое пилотов и двое медработников.

Ранее на юге американского штата Флорида в Форт-Лодердейле разбился легкомоторный самолет. Самолет врезался в жилой небоскреб, в результате чего погиб пилот.

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