У Нью-Йорку вертоліт врізався в будівлю

Фото: місце події (twitter.com/updategamingtip)

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув

У США в місті Нью-Йорк вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, в результаті зіткнення сталася пожежа на даху будівлі. Причини події поки не повідомляються. У місцевій поліції інцидент описали як "жорстку посадку".

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув. Будівлю було евакуйовано.

В Департаменті пожежної охорони заявили, що на місці події були розгорнуті понад 100 співробітників МНС.

Губернатор Ендрю Куомо, який перебуває на місці події, заявив, що ознак тероризму не було. Він сказав, що вертоліт, схоже, здійснив аварійну посадку.

I don't see any helicopter in midtown Manhattan but I def heard something rumble a little while ago pic.twitter.com/aQYzC0efNt — Dominic Cholewa I (@PlantBasedPapii) 10 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Рівненській області розбився військовий вертоліт Мі-8, в результаті інциденту загинули четверо військових. Повідомляється, що інцидент стався в районі села Сестрятин Радивилівського району. За даними прес-служби Сухопутних військ, 23:27 під час навчального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом.

Крім того, у Мексиці розбився російський вертоліт Мі-17, який належав військово-морського флоту країни. Аварія вертольота сталася в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі. Причини катастрофи, а також інформація про жертви або постраждалих офіційно не розголошується.