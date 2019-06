У Нью-Йорку вертоліт врізався в будівлю

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув

У США в місті Нью-Йорк вертоліт впав на дах 54-поверхового будинку в центрі Манхеттена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, в результаті зіткнення сталася пожежа на даху будівлі. Причини події поки не повідомляються. У місцевій поліції інцидент описали як "жорстку посадку".

На борту вертольота знаходився один чоловік, він загинув. Будівлю було евакуйовано.

В Департаменті пожежної охорони заявили, що на місці події були розгорнуті понад 100 співробітників МНС.

Губернатор Ендрю Куомо, який перебуває на місці події, заявив, що ознак тероризму не було. Він сказав, що вертоліт, схоже, здійснив аварійну посадку.

