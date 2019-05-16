В Нью-Йорке вертолет упал в Гудзон

В Нью-Йорке на берегу Манхэттена в среду, 15 мая, произошла авария с частным вертолетом - он упал в реку Гудзон у причала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что вертолет упал в воду вблизи выезда из туннеля Линкольна. Пилоту удалось выжить. Кроме него на борту вертолета людей больше не было. По предварительной информации, у пострадавшего не обнаружено серьезных повреждений.

По данным правоохранительных органов, пилота спасали полицейские Нью-Йорка и сотрудники управления береговой охраны.

Напомним, 14 мая в американском штате Аляска в результате крушения двух гидросамолетов погибли пять человек. Два самолета столкнулись в воздухе около города Кетчикан.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту.

Также в Болгарии вблизи населенного пункта Оризари произошла авария легкомоторного частного самолета. У воздушного судна в полете оторвалось крыло. Погибли двое людей.