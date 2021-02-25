В Нью-Йорке распространился новый штамм коронавируса, снижающий пользу вакцин, - NYT

Соответствующий вариант вируса выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

К середине февраля текущего года ученые при помощи международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа.

Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.