UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Нью-Йорке распространился новый штамм коронавируса, снижающий пользу вакцин, - NYT

Автор: РБК-Украина

Две группы исследователей обнаружили, что в Нью-Йорке быстро распространяется новый штамм коронавируса. Ученые обеспокоены, что мутация может ослабить эффективность вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследования Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Соответствующий вариант вируса выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

К середине февраля текущего года ученые при помощи международной базы GISAID определили, что доля геномов этого варианта среди зарегистрированных в городе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, из-за которой новые штаммы коронавируса уходят от иммунного ответа.

Кроме того, эта мутация может стать причиной снижения эффективности вакцин против COVID-19.

Ранее в Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса - он содержит в себе "американскую" и "британскую" мутации SARS-CoV-2.

Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины от COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Кроме того, вакцина от коронавируса разработки Pfizer может быть на 66% менее эффективна против штамма из Южной Африки. И пока неизвестно, можно ли как-то увеличить эффективность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусНью-Йорк
Читайте также
В Финляндии вводят локдаун на три недели из-за COVID-19
Прививки от COVID-19 в Киеве: за полтора часа вакцинировали 30 медиков
Прогноз погоды