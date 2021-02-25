У Нью-Йорку поширився новий штам коронавірусу, який знижує користь вакцин, - NYT

Дві групи дослідників виявили, що в Нью-Йорку швидко поширюється новий штам коронавірусу. Вчені стурбовані, що мутація може послабити ефективність вакцин від COVID-19.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на дослідження Каліфорнійського технологічного інституту і Колумбійського університету.
Відповідний варіант вірусу виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року.
До середини лютого поточного року вчені за допомогою міжнародної бази GISAID визначили, що частка геномів цього варіанту серед зареєстрованих у місті становить 27%.
Відомо, що B.1.526 містить, в тому числі мутацію E484K, з-за якої нові штами коронавірусу йдуть від імунної відповіді.
Крім того, ця мутація може стати причиною зниження ефективності вакцин проти COVID-19.
Раніше в Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу - він містить в собі "американську" та "британську" мутації SARS-CoV-2.
Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини від COVID-19. Вона повинна допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.
Крім того, вакцина від коронавірусу розробки Pfizer може бути на 66% менш ефективна проти штаму з Південної Африки. І поки невідомо, чи можна якось збільшити ефективність.