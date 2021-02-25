У Нью-Йорку поширився новий штам коронавірусу, який знижує користь вакцин, - NYT

Відповідний варіант вірусу виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року.

До середини лютого поточного року вчені за допомогою міжнародної бази GISAID визначили, що частка геномів цього варіанту серед зареєстрованих у місті становить 27%.

Відомо, що B.1.526 містить, в тому числі мутацію E484K, з-за якої нові штами коронавірусу йдуть від імунної відповіді.

Крім того, ця мутація може стати причиною зниження ефективності вакцин проти COVID-19.