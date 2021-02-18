Штамм коронавируса из ЮАР может снизить эффективность вакцины Pfizer на 66%

Вакцина от коронавируса разработки Pfizer может быть на 66% менее эффективна против штамма из Южной Африки. И пока неизвестно, можно ли как-то увеличить эффективность.

Ученые исследовали реакцию сконструированного штамма вируса против образцов крови пациентов, которым уже ввели вакцину и обнаружили, что, в этой ситуации выработка нейтрализующих антител снижается на две трети или 66% в сравнении с уровнем, показанным против коронавируса, распространенного в США.

В то же время, пока нет доказательств, что штамм коронавируса из ЮАР действительно снижает эффективность антител, которые вырабатываются с помощью вакцины Pfizer. И поэтому пока врачи советуют продолжать использовать препарат везде, поскольку он если не защитит от заражения коронавирусом, то хотя бы снизит риск тяжелого течения болезни у привитых. А это снижает нагрузку на медицинскую систему, что является одной из задач вакцинации.

Сейчас исследования эффективности вакцины Pfizer против южноафриканского штамма продолжаются. Также разработчики будут исследовать как работает препарат против варианта коронавируса из Бразилии.