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В Нью-Йорке произошла стрельба на вечеринке, есть жертва и пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В Нью-Йорке

По предварительной информации полиции, пострадали молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет.

По данным нью-йоркской полиции, стрельба произошла вечером воскресенья

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около 23:15 в районе Бедфорд-Стайвесант. В полиции заявили, что она связана с первой стрельбой.

и скончалась в больнице.

В полиции заявили, что разыскивает более одного подозреваемого в стрельбе.

Напомним, ранее в штате Висконсин в торговом центре Mayfair произошла стрельба, в результате чего несколько человек получили ранения.

Кроме того, в сентябре в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке. В результате два человека погибли и 14 получили ранения.

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