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У Нью-Йорку відбулася стрілянина на вечірці, є жертви і постраждалі

Автор: РБК-Україна

У Нью-Йорку

За попередньою інформацією поліції, постраждали молоді люди у віці від 14 до 19 років.

За даними нью-йоркської поліції, стрілянина сталася увечері неділі

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близько 23:15 в районі Бедфорд-Стайвесант. У поліції заявили, що вона пов'язана з першою стріляниною.

і померла в лікарні.

У поліції заявили, що розшукує більше одного підозрюваного в стрілянині.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин у торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, в результаті чого кілька людей отримали поранення.

Крім того, у вересні в американському місті Рочестер (штат Нью-Йорк) сталася масова стрілянина на вечірці. В результаті дві людини загинули і 14 отримали поранення.

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