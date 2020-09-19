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В США произошла массовая стрельба, 14 раненых и двое погибших

Рочестер, Суббота 19 сентября 2020 12:58
В США произошла массовая стрельба, 14 раненых и двое погибших
Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) произошла массовая стрельба на вечеринке в ночь на 19 сентября. В результате 2 человек погибли и 14 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным полиции, погибла женщина и мужчина в возрасте от 18 до 22 лет. 14 выживших доставили в две местные больницы. Никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.

Полиция не разглашает имена жертв и не опознает подозреваемых. Правоохранители все еще опрашивают свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба, и узнать больше о подозреваемом или подозреваемых.

Полицейские по прибытию на место происшествия увидели, как 100 человек убегали с места стрельбы. До тех пор, пока не поступил вызов службы экстренной помощи по поводу стрельбы, никто не пожаловался на большое скопление людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов, двое людей получили огнестрельные ранения.

Также сообщалось, что в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек.

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