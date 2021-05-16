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В Нью-Йорке произошла стрельба: пять человек пострадали

Автор: Даша Харченко

В субботу, 15 мая, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел в 21:00 по местному времени. Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, остальные четверо самостоятельно добрались в близлежащую больницу.

Точных данных о состоянии пострадавших пока нет, однако предполагается, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

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