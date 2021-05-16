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У Нью-Йорку сталася стрілянина: п'ять людей постраждали

Автор: Даша Харченко

У суботу, 15 травня, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє NBC.

Інцидент стався о 21:00 за місцевим часом. Одного з постраждалих поліція виявила на місці події, інші четверо самостійно дісталися в довколишню лікарню.

Точних даних про стан постраждалих поки немає, проте передбачається, що їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

Також у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.

Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

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