У Нью-Йорку сталася стрілянина: п'ять людей постраждали

У суботу, 15 травня, в Бронксі на півночі Нью-Йорка сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє NBC.
Інцидент стався о 21:00 за місцевим часом. Одного з постраждалих поліція виявила на місці події, інші четверо самостійно дісталися в довколишню лікарню.
Точних даних про стан постраждалих поки немає, проте передбачається, що їх життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.
Також у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.
Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.