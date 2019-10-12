В Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, есть жертвы

Фото: стрельба у ночного клуба в Нью-Йорке (twitter.com/PurityPhils)

Стрельба произошла в Бруклине

В субботу утром, 12 октября, в Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорк произошла стрельба у ночного клуба, в результате которой по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету New York Post.

Как сообщается, стрельба произошла в районе Бруклин около 07:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени)

Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.



#Nws_MENA pic.twitter.com/iqCgXUEXNG — News24 (@ne24ws) October 12, 2019

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 октября в Манчестере человек с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Все посетители и сотрудники магазинов были эвакуированы из торгового центра, также было остановлено движение на улицах близ ТЦ.

Кроме того, 9 октября в немецкой Галле произошел теракт. Неизвестный открыл огонь возле синагоги, в результате чего погибли два человека. Также была брошена ручная граната на еврейское кладбище.