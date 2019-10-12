У Нью-Йорку відбулася стрілянина біля нічного клубу, є жертви

Фото: стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку (twitter.com/PurityPhils)

Стрілянина сталася в Брукліні

У суботу вранці, 12 жовтня, в Сполучених Штатах Америки у місті Нью-Йорк сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті якої щонайменше чотири людини загинули, четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету New York Post.

Як повідомляється, стрілянина сталася в районі Бруклін близько 07:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом)

Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило.

Поліція почала розслідування. У зв'язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.

Au moins quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une fusillade à New York. La fusillade s'est déroulée à #Brooklyn, à proximité d'un club privé.



#Nws_MENA pic.twitter.com/iqCgXUEXNG — News24 (@ne24ws) October 12, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня в Манчестері чоловік з ножем напав на відвідувачів торгового центру "Манчестер Арндейл". Всі відвідувачі і співробітники магазинів були евакуйовані з торгового центру, також було зупинено рух на вулицях поблизу ТЦ.

Крім того, 9 жовтня в німецькому Галле стався теракт. Невідомий відкрив вогонь біля синагоги, в результаті чого загинули дві людини. Також була кинута ручна граната на єврейське кладовище.