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В Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке, более 20 пострадавших

Автор: Юлия Струк

При пожаре в многоэтажном доме в районе Куинс в Нью-Йорке пострадал 21 человек. Также около 240 жителей были эвакуированы.

Об этом сообщает пожарная служба города в Instagram.

"Не зафиксировано серьезных ранений, угрожающих жизни. Не менее 21 пациента, в том числе 16 пожарных, доставлены в ближайшие больницы", - гласит сообщение.

По данным пожарной службы, в доме около 150 квартир. Огонь быстро распространился и охватил одну сторону здания.

Отмечается, что на месте происшествия находятся более 350 сотрудников пожарной охраны и скорой помощи. Ожидается, что они будут работать всю ночь.

Как писало РБК-Украина, в начале марта в США в городе Фримонт (штата Калифорния) произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, в конце февраля в американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

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Новости Украины пожарпострадавшиеНью-Йорк
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