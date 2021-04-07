В Нью-Йорке произошел пожар в многоэтажке, более 20 пострадавших

При пожаре в многоэтажном доме в районе Куинс в Нью-Йорке пострадал 21 человек. Также около 240 жителей были эвакуированы.
"Не зафиксировано серьезных ранений, угрожающих жизни. Не менее 21 пациента, в том числе 16 пожарных, доставлены в ближайшие больницы", - гласит сообщение.
Отмечается, что на месте происшествия находятся более 350 сотрудников пожарной охраны и скорой помощи. Ожидается, что они будут работать всю ночь.
Как писало РБК-Украина, в начале марта в США в городе Фримонт (штата Калифорния) произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, в конце февраля в американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.